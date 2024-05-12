إشادة فلسطينية بانضمام ليبيا للدعوى أمام العدل الدولية

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بشأن الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان لها، قرار الانضمام بأنه تأكيد للمواقف الأصيلة للشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا البيان دول العالم كافّة وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرض فلسطين، ودعم جميع سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب، بحسب نص البيان.

هذا وأصدرت محكمة العدل الدولية بيانا، الجمعة، بشأن موافقتها على انضمام ليبيا للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيانها إن ليبيا تقدمت للتدخل في الدعوى بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، موضحة أن ليبيا في تقديم إعلان تدخلها اعتمدت على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية).

وبحسب بيان المحكمة، فقد أدان الطلب الليبي :أفعال إسرائيل التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة، وهي تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والأثنية الفلسطينية الأوسع:.

كما أكد الطلب الليبي أن “سلوك إسرائيل وكل أجهزتها ضد الفلسطينيين في غزة يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضافت المحكمة في بيانها، أن إعلان ليبيا تدخلها يركز على التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية، ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، جرت دعوة كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.