إشادة فلسطينية بموقف ليبيا الرافض للتطبيع

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن الاتصال تناول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأشاد هنية بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية، مشيرا إلى أن المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية؛ ولا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.