إشبيلية يهزم جيرونا ويرافق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجَّل إشبيلية هدفيه عبر إيفير بانيغا، في الدقيقة 50، من ركلة جزاء، وبابلو سارابيا في الدقيقة 64.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية 31 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد (الثالث)، وخلف برشلونة المتصدر، الذي يلعب مع ليفانتي، مساء اليوم.

في حين تجمد رصيد جيرونا، عند 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام إسبانيول، الذي يواجه ريال بيتيس اليوم.

وهذا الفوز التاسع لإشبيلية في الدوري الإسباني، الموسم الحالي، في حين خسر 3 مباريات وتعادل في 4.