إشعار عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن مواعيد «تأشيرات الهجرة»

أصدرت السفارة الأميركية في ليبيا إشعاراً هاماً للمتقدمين بطلبات تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، دعت فيه إلى ضرورة التأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة خلال مقابلات التأشيرة، خاصة لمن يعتقدون أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على استثناء وفقاً للإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو.

وأكدت السفارة أن عدم تقديم الوثائق المطلوبة خلال الموعد قد يؤدي إلى إلغاء المقابلة والحاجة إلى إعادة جدولتها، مشيرة إلى أن عملية إعادة الجدولة مجانية، لكنها لا تضمن توفر موعد جديد في نفس الإطار الزمني المحدد.

ودعت السفارة جميع المتقدمين إلى مراجعة دعوة المقابلة بعناية والاستعداد التام لتفادي أي تأخير أو تعطيل في عملية التقديم.