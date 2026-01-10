إطلاق «الاتحاد الليبي للفوفينام» في الخمس

حضر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم السبت 10 يناير، حفل إشهار الاتحاد الليبي لرياضة الفوفينام، الذي أُقيم بمدينة الخمس، بحضور عميد بلدية الخمس علي الديب، ومدير قوة مكافحة الإرهاب والرئيس الفخري لأكاديمية الفنون القتالية محمد الزين، ورئيس الاتحاد العام لرياضة الفوفينام يوسف جرود، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد والمهتمين بالشأن الرياضي.

واستعرض الحفل أهداف الاتحاد وخططه الرامية إلى نشر رياضة الفوفينام على المستوى الوطني، وتعزيز حضورها بين فئة الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية الهادفة، بما يساهم في بناء شخصية رياضية متوازنة، وتنمية المهارات القتالية والفنية، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام وروح المنافسة.

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الفوفينام أن إشهار الاتحاد يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير هذه الرياضة داخل ليبيا، ويمهد لوضع أطر تنظيمية واضحة تتيح إقامة بطولات محلية، والانفتاح على المشاركات الإقليمية والدولية مستقبلًا، بما يعزز حضور ليبيا في هذا المجال الرياضي.

ويعكس هذا الحدث توجهًا متناميًا نحو تنويع النشاط الرياضي في البلاد، وتوفير بدائل رياضية حديثة تستقطب الشباب، وتسهم في توجيه طاقاتهم نحو ممارسات إيجابية، في ظل الحاجة إلى دعم المبادرات التي تعزز الاستقرار المجتمعي، وتدعم بناء جيل يتمتع بالقدرات البدنية والفكرية.