إصابات باندلاع حريقين في المنطقة الغربية

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لأقسام فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الغربية (طرابلس- أبوسليم- غوط الشعال- سوق الجمعة- الجامعة- قصر بن غشير- الزاوية- جفارة- جنزور) بقيادة مدير الفرع، من السيطرة على حريقين نشبا صباح اليوم.

وبحسب الهيئة، اندلع الحريق الأول “بمصحة قرطبة بمنطقة غوط الشعال، والثاني بالجامعة المفتوحة بجنزور، وقد تم السيطرة عليهما بنجاح بمساندة من فرق مركز الدعم والإسناد بقيادة رئيس المركز، وكانت الأضرار مادية بالنسبة للمباني فقط”.

ووفق الهيئة، “تعرض عنصران من فرق مركز الدعم والإسناد لإصابة أثناء عملية الإطفاء”.