إصابات بسقوط عمارة قديمة في طرابلس

أصيب شخصان بجروح طفيفة إثر سقوط جزء من عمارة متهالكة في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الليبية.

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بلاغًا عن الحادث، وعلى الفور باشرت إدارة الطوارئ الصحية اتخاذ الإجراءات العاجلة، وتم تكليف لجنة مختصة للوقوف على الوضع في موقع الحادث وإعداد تقرير مفصل.

كما تم التنسيق المباشر مع جهاز الإسعاف والطوارئ، الذي أكد نقل المصابين إلى مستشفى طرابلس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أفاد قسم الإسعاف بالمستشفى بأن حالتهما مستقرة، وقد تتطلب إحدى الحالات إجراء عملية جراحية بالعظام.

وفي سياق متصل، باشر مركز شرطة باب البحر والبحث الجنائي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، لضمان التحقيق في أسباب سقوط العمارة ومنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.