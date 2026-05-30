إصابات بطائرات مسيّرة فوق الكويت.. كازاخستان تعرض استضافة «اليورانيوم» الإيراني

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن إيران أطلقت صاروخا باليستيا من طراز فاتح-110 باتجاه الكويت، بينما تمكنت منظومات الدفاع الجوي الكويتية من اعتراضه وتدميره في الجو.

وأضافت المصادر أن حطام الصاروخ سقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية داخل قاعدة علي السالم الجوية الواقعة شمال غربي الكويت، ما أدى إلى إصابة خمسة أمريكيين بجروح طفيفة، بينهم جنود ومتعاقدون عسكريون.

كما تسبب الحطام في إلحاق أضرار جسيمة بمسيّرتين من طراز MQ-9 ريبر، حيث دمرت إحداهما بالكامل وتعرضت الأخرى لأضرار هيكلية بالغة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه الملف الإقليمي توترا متزايدا، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا محتملا لتمديد الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل، وسط استمرار تعثر المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تقارب الاستخدام العسكري، في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.

وأوضح غروسي أن النقاش يتركز حول نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، مع طرح مقترحات دولية لنقله أو تخفيف تخصيبه، ضمن جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة وإحياء مسار التفاوض بين الجانبين.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك بالفعل “بنك يورانيوم” منخفض التخصيب في كازاخستان، ما يجعلها خيارا عمليا لتخزين المواد الحساسة بشكل آمن، مع بقاء القرار النهائي مرتبطا بالمفاوضات السياسية الجارية بين الأطراف المعنية.

تقارير تتحدث عن ترتيبات لجنازة كبرى للمرشد الإيراني علي خامنئي وسط غموض حول الموعد الرسمي

تداولت تقارير إعلامية إيرانية معلومات تفيد بأن السلطات في إيران تستعد لتنظيم جنازة وُصفت بالكبيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي، بعد تأجيلات مطولة ربطتها المصادر بتداعيات الحرب.

ووفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي، فإن “مقرًا خاصًا جرى تشكيله للتحضير لمراسم الجنازة، فيما تعمل جهات عدة على التخطيط واتخاذ الترتيبات اللازمة”، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن خامنئي، الذي قاد إيران لأكثر من ثلاثة عقود، اغتيل في أولى ضربات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، وهي رواية لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل من جهات دولية.

وأضافت التقارير أن نجله مجتبى خامنئي تولى المنصب بعده، بعد إصابته خلال الضربات، مع الإشارة إلى عدم ظهوره علنًا منذ ذلك الوقت، وفق ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.

وفي سياق متصل، أحيت آلاف الإيرانيين في أبريل ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل المرشد السابق، فيما لم تُنفذ مراسم الجنازة الرسمية التي أُعلن عنها سابقًا بسبب استمرار الحرب، بحسب ما ورد في التقارير ذاتها.

ونقل التلفزيون الإيراني عن محسن محمودي أيضًا أن منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف لإقامة مراسم كبرى فور الإعلان الرسمي، مع توقعات بمشاركة حاشدة في حال إتمامها.