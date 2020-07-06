إصابات جديدة جراء ألغام عناصر حفتر

أفاد مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الاثنين، بإصابة أحد عناصر إزالة الألغام ومخلفات الحرب جراء انفجار لغم زرعته عناصر حفتر في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن المستشفى الميداني صلاح الدينقام بإسعاف توفيق محمد عوض البالغ من 30 عاماً ، التابع للكتيبة 16 مشاة إثر إنفجار لغم بالمباني السكنية في منطقلة صلاح الدين جنوب طرابلس، أثناء قيامه بنزع الألغام، مشيراً إلى أن الحالة مستقرة.

وفي وقت لاحق، أفاد المركز، بأن المستشفى الميداني عين زارة “الكحيلي” قام اليوم الاثنين، بإسعاف المواطن الطاهر أحمد عياد 49 عاماً متأثر بجراحه جراء انفجار لغم

أصيب به في منطقة عين زاره أثناء قيامه بحرق بعض الأعشاب والمخلفات وتم نقله الى المستشفى الجامعي طرابلس.

وجدد مركز الطب الميداني والدعم تحذيره للمواطنين بعدم الاقتراب من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة أو محاولة لمسها والتخلص منها بالحرق.

المستشفى الميداني عين زارة "الكحيلي" يقوم اليوم الاثنين الموافق 6-7-2020 باسعاف المواطن الطاهر احمد عياد 49 سنه متأثر… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Montag, 6. Juli 2020

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”، بمقتل شخصين اثنين أمس الأحد، جراء انفجار لغم زرعته عناصر حفتر في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن القتيلين حسام مادي وطارق فرحات، هم من عناصر منظمة حقول حرة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، لقيا حتفهما خلال تعاملهما مع لغم زرعته عناصر حفتر في الأحياء السكنية ببلدية عين زارة قبل دحرهم وهروبهم منها.

اسقبل المستشفي الجامعي طرابلس اليوم الأحد الموافق5-7-2020 شهداء الواجب في قسم الأزالة والتخلص من مخلفات الحرب والألغام… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Sonntag, 5. Juli 2020

يأتي ذلك في حين، أفاد مركز الطب الميداني والدعم، أمس السبت، بإصابة مواطنين اثنين جراء انفجار ألغام زرعتها عناصر حفتر في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز إن قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي طرابلس التابع لمركز الطب الميداني والدعم استقبل أمس الجمعة، شقيقين تعرضا لإصابات بليغة في القدمين نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة القبايلية وهم:

أسامة سالم الغدامسي 40 سنة.

د. أحمد سالم الغدامسي41سنه.

استقبل قسم الاسعاف بالمستشفى الجامعي طرابلس التابع لمركز الطب الميداني والدعم امس الجمعة 3 / 7 / 2020 شقيقين تعرضاء… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Samstag, 4. Juli 2020

هذا وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، بأن المنازل الواقعة بمناطق الاشتباكات ربما تكون معرضة لمخلفات الحروب القابلة للانفجار.

وقالت البعثة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر موجهة حديثها للمواطنين: “إذا تأثر منزلك بالاشتباكات أو يقع في منطقة النزاعات، فقد يكون ملوث بمخلفات الحروب القابلة للانفجار”.

ودعت البعثة المواطنين بأن يتأكدوا قبل العودة إلى منزلهم بأن المنطقة آمنة من قِبل السلطات المختصة قبل الرجوع.

كما حذّرت الجميع في حال اكتشاف أي جسم مشبوه بعدم لمسه والإسراع في الاتصال بالجهات المختصة عنه فورًا.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن مخلفات الحروب القابلة للانفجار خطيرة للغاية، فقد تتسبب بإصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات لذلك يتوجب على المواطنين عدم التسرع بالعودة إلى المنازل حتى تعلن السلطات المختصة أن المنطقة آمنة.

توقفت المواجهات المسلحة في المنطقة الغربية، ولكن هذا لا يعني أن المناطق آمنة. تم استخدام المتفجرات والأسلحة الثقيلة في… Gepostet von ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ am Donnerstag, 2. Juli 2020

هذا ووثّقت الأمم المتحدة وقوع 75 ضحية من المدنيين و55 من العاملين في إزالة الألغام في الأسابيع الخمسة الماضية جميعهم وقعوا في فخاخ متفجرة بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب داخل وحول المناطق السكنية في جنوب طرابلس.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني والمشورة اللازمة للسلطات المعنية للمساعدة في إدارة الوصول الآمن إلى المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات وتطهيرها بأمان.