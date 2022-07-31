إصابات خفيفة.. حادثة المدرجات تنغص احتفالات العميد.. وجهاز دعم الاستقرار يتدخل

أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أنّ إجمالي إصابات حادثة سقوط مدرجات نادي الاتحاد بلغت 13 إصابة.

وأوضح علي في تصريح لـ«عين ليبيا» أن جميع الإصابات خفيفة وأنّه جرى إسعاف المصابين من قبل المكلفين بتأمين المكان، قبل تمكن فرق الإسعاف من الدخول جراء الازدحام الكثيف من الجمهور.

وكان مصدر صرّح لـ«عين ليبيا» أنّ جهاز دعم الاستقرار تدخل وقام بنقل كل المصابين الذين أصيبو أثناء سقوط المدرج، وأنّه سيطر على الوضع بشكل سريع.

وفي مباراة فاصلة، توّج نادي الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز لموسم 2021-2022 للمرة الثامنة عشر في تاريخه على حساب غريمه التقليدي نادي الأهلي طرابلس عقب الفوز عليه بهدفين لهدف، في ديربي العاصمة الذي حبس الأنفاس معه، طيلة ساعتين.

الجدير بالذكر أنّ جميع الطرق المؤدية لنادي الاتحاد في طرابلس أقفلت بالكامل ليلة البارحة، نظرا لكثافة حركة السير غير المسبوقة بالمناطق المحيطة بالنادي، من قبل جماهير النادي التي واصلت احتفالاتها إلى ساعات متأخرة من الليل.