إصابات كورونا.. أرقام قياسية في أمريكا ونيويورك تسجل صفر وفيات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنزالأمريكية، مساء الأثنين، 59.222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وبذلك بات إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 135.582 شخصاً، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبدوره أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الاثنين، عدم تسجيل وفيات جراء فيروس كورونا في المدينة خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني “الانتصار” على الفيروس.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي، إن تسجيل صفر وفيات خلال يوم واحد دليل على أن “المدينة تقاوم، والناس لم يستسلموا”، معتبرا إياه أمرا يبعث على الأمل، وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء، حيث تم تسجيل أول وفاة بنيويورك في 11 مارس الماضي.

وفي ذات السياق أشار العمدة إلى أنه من السابق لأوانه الاحتفال بالانتصار، مضيفا أن “هذا المرض لا يزال بعيدا عن الهزيمة”.

وبلغت الحصيلة المؤكدة لضحايا فيروس كورونا في المدينة 18708 أشخاص، وهناك أيضا 4615 حالة وفاة أخرى، يشتبه بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.