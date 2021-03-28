إصابات كورونا اليومية في السعودية ترتفع مجدداً لأكثر من 500

ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن السبب في ذلك يعود إلى زيادة التجمعات والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي. وفقا لرويترز.

وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة يوم الجمعة 26 مارس و502 يوم السبت 27 مارس 2021 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643. وسجلت العاصمة الرياض وحدها أكثر من 200 إصابة.

كانت المملكة قد شهدت تراجعا في عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في يناير 2021 بعد ذروة بلغت أكثر من 4 آلاف في يونيو 2020.

وقررت السلطات الأسبوع الماضي توسيع نطاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما. واعتبارا من منتصف مايو سيكون لزاما على العاملين في منافذ بيع الطعام، ووسائل النقل العام، والصالات الرياضية، والصالونات والذين لم يتحصنوا بلقاحات الفيروس إجراء اختبار كل أسبوع للتأكد من عدم إصابتهم.

وأرجأت المملكة في يناير 2021 إنهاء الحظر المفروض على سفر مواطنيها وإعادة فتح منافذ الدخول بالكامل إلى 17 مايو 2021.

وفي فبراير 2021 علقت دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والأطباء الممارسين.