إصابات كورونا تُسجل ارتفاعاً في صفوف الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الجيش الإسرائيلي إلى 2400، وإغلاق كتيبة قتالية كاملة على خلفية الوباء.

وقالت “القناة 12” الخاصة، إن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي المصابين في صفوفه إلى 2400، وخضوع نحو 10 آلاف للحجر الصحي.

يأتي ذلك في حين، أعلن الجيش يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع حصيلة المصابين في صفوفه إلى 1887، ما يعني أنه سجل أكثر من 500 إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبحسب القناة، اكتشف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة الماضية “عددا من بؤر التفشي الخطيرة في عدة قواعد عسكرية بأنحاء البلاد، أدت إلى إغلاق كتيبة قتالية كاملة”.

وواجه الجيش مشكلة على حدود قطاع غزة بعد إصابة نحو 30 مجندة، وإخضاع أخريات للحجر الصحي ما دفع الجيش للاستعاضة عنهن بتجنيد العشرات من قوات الاحتياط.

وحتى الآن، جرى تطعيم نحو 114 ألف جندي ضد كورونا، بينهم 26 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح، وفق المصدر ذاته.