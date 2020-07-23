إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 15 مليون شخص حول العالم، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 600 ألف شخص، وحسب إحصاء لوكالة رويترز الأربعاء يفيد بأن أسرع وتيرة لانتشار المرض في الأمريكتين حيث جرى تسجيل أكثر من نصف حالات العدوى في العالم ونصف الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة، أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم والذي يبلغ 3.91 مليون حالة، حذر الرئيس دونالد ترامب من أن ”الوضع سيزداد سوءا على الأرجح للأسف قبل أن تتحسن الأمور“.

وأعلى خمس دول من حيث عدد الإصابات تشمل أيضا البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وفي البرازيل أظهرت الفحوص إصابة أكثر من 2.15 مليون شخص بالفيروس بينهم الرئيس جايير بولسونارو، وتوفي ما يزيد عن 81 ألف شخص، وسجلت الهند أكثر من مليون إصابة، فقد أعلنت يوم الأربعاء تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة.

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في جنوب أفريقيا، التي تعتبر أكبر بلد صناعي في أفريقيا 372628 بينما وصلت الوفيات إلى 5173.

ووفق إحصاء رويترز المستند إلى تقارير رسمية يفيد بأنه، لا يوجد ما يشير إلى أي تباطؤ في معدل الإصابات الجديدة على مستوى العالم.