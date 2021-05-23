إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 166 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز 166.4 مليون حالة، بعد صدور أحدث البيانات المتوفرة اليوم الاحد.

وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 166 مليونا و 438 ألف حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 3 ملايين و449 ألفا و399 حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن إعطاء أكثر من مليار وستمئة مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.