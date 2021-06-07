إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 173 مليون حالة

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 173 مليونا و313 ألف و786 (173.313.786) حالة.

وأوضحت الجامعة بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و726 ألفا 458 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين.

في غضون ذلك، أشارات إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أكثر من 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا لأرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 63.5% تقريبًا من جميع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بينما حصل أكثر من 52 % ممن هم فوق سن 18 عامًا على التطعيم بالكامل فعليًا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، إن إدارته تهدف لأن يحصل 70 % من البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس بحلول 4 يوليو، الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الاستقلال.

وحصل 86.3% من بين الفئة الأكثر تعرضًا للخطر الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا على جرعة واحدة على الأقل بينما تلقى 75.5% منهم التطعيم بالكامل.

ومنذ بدء حملة التطعيم في منتصف ديسمبر الماضي، تم إعطاء ما يتجاوز 301 مليون جرعة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.