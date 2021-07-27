إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 194 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 194 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لأحدث إحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، ارتفع إلى 194 مليونا و685 ألفا و302 حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و167 ألفا و173 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و533 ألفا و58 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و951 حالة.