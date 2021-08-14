إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 206 ملايين حالة

أفادت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم السبت، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 359 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 206 ملايين وما يزيد عن 980 ألف إصابة، تعافى منهم 185 مليونا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 721 ألف و396 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,155 حالة وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.