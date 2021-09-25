إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 230 مليون حالة

أفادت وكالة “رويترز” في إحصاء لها، اليوم السبت، بأن” أكثر من 230.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم”، وأن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 4 ملايين و937712 وفاة.

وأشارت الوكالة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وبحسب “رويترز”، فإن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث بلغ في هذه الدولة 42769802 حالة إصابة، وسجلت و684950 وفاة بسبب هذا الفيروس.