إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 231 مليون حالة

أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء، أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأفادت “رويترز” بأن الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت 25 سبتمبر.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الإصابات بالفيروس، تلتها الهند، ثم البرازيل، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، وإيران، والأرجنتين، وكولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.