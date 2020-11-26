إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 60 مليون

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 60 مليون، بحسب ما أظهرت بيانات عالمية مجمعة صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليونا و392 ألف حالة، وأن عدد المتعافين تجاوز 38.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و421 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.