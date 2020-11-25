إصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز 60 مليون

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من 59.8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب أحدث البيانات العالمية المجمعة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونا و759 ألف حالة، وأن عدد المتعافين يقترب من 38.3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.