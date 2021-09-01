إصابات كورونا حول العالم تقترب من 219 مليون حالة

أفادت أحدث الإحصائيات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 535 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 218 مليونا وما يقارب من 643 ألف إصابة، تعافى منهم 195 مليونا ونحو 490 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، 608 آلاف و229 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,006 حالات وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.