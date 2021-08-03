إصابات كورونا حول العالم على عتبة 200 مليون حالة

أفادت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 250 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 199 مليوناً وما يقارب من 645 ألف اصابة، تعافى منهم 180 مليونا وما يزيد عن 128 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 477 ألفا و904 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,866 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم الاثنين، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي:

إندونيسيا 1,568 وفاة

روسيا 785 وفاة

البرازيل 473 وفاة

الهند 420 وفاة

إيران 411 وفاة

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي:

الولايات المتحدة 56,369 إصابة

إيران 37,189 إصابة

الهند 30,031 إصابة

روسيا 23,508 إصابات

تركيا 22,898 إصابة

ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد مرتفعة نسبياً، ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي:

الولايات المتحدة 629,862 وفاة

البرازيل 557,359 وفاة

الهند 425,228 وفاة

المكسيك 241,279 وفاة

البيرو 196,518 وفاة

وبيّنت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي:

الولايات المتحدة 35,895,980 إصابة

الهند 31,726,507 إصابة

البرازيل 19,953,501 إصابة

روسيا 6,334,195 إصابة

فرنسا 6,151,803 إصابة