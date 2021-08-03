إصابات كورونا حول العالم على عتبة 200 مليون حالة

أفادت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 250 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 199 مليوناً وما يقارب من 645 ألف اصابة، تعافى منهم 180 مليونا وما يزيد عن 128 ألف مريض.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 477 ألفا و904 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,866 حالة وفاة.
وبيّنت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم الاثنين، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي:
- إندونيسيا 1,568 وفاة
- روسيا 785 وفاة
- البرازيل 473 وفاة
- الهند 420 وفاة
- إيران 411 وفاة
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي:
- الولايات المتحدة 56,369 إصابة
- إيران 37,189 إصابة
- الهند 30,031 إصابة
- روسيا 23,508 إصابات
- تركيا 22,898 إصابة
ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد مرتفعة نسبياً، ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.
وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي:
- الولايات المتحدة 629,862 وفاة
- البرازيل 557,359 وفاة
- الهند 425,228 وفاة
- المكسيك 241,279 وفاة
- البيرو 196,518 وفاة
وبيّنت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي:
- الولايات المتحدة 35,895,980 إصابة
- الهند 31,726,507 إصابة
- البرازيل 19,953,501 إصابة
- روسيا 6,334,195 إصابة
- فرنسا 6,151,803 إصابة
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