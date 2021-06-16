إصابات كورونا حول العالم تقترب من 177 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في أنحاء العالم 176.6 مليونًا، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل الى 176 مليونا و642 ألفا و929 حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 3 ملايين و822 ألفا و685 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بحوالي 33 مليونا و485 ألفا حالة، تليها الهند التي أعلنت رصد أكثر من 29 مليونا و633 ألفا حالة حتى الآن.