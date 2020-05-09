إصابات كورونا في العالم تقترب من 4 ملايين..وأمريكا في الصدارة بـ1600 وفاة في اليوم

رصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.

وأشارت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع حالات كورونا في العالم، إلى أن معدل الإصابات اليومية بلغ 93,8 ألف حالة جديدة مقارنة مع 92 ألف خلال اليوم السابق.

وبلغت الحصيلة العامة أكثر من 3 ملايين و939 ألف حالة، بينما تجاوز هذا المؤشر عتبة الـ4 ملايين حسب إحصاءات موقع Worldometers.

وذكرت “جونز هوبكنز” أن إجمالي الوفيات بلغ 274898 حالة حتى صباح اليوم، بينما تماثل ما مجموعه أكثر من مليون و320 ألف شخص للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالفيروس، حيث، أعلن عن تسجيل أكثر من 1600 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في البيت الأبيض، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مقر الإدارة الأمريكية، إثر إصابة موظفين بالفيروس.

وحسب المسؤول، فإن الإجراءات تشمل التنظيف والتعقيم المتكرر للجناح الغربي من البيت الأبيض، وإلزام الموظفين الذين يتواصلون مع الرئيس دونالد ترامب بارتداء الكمامات الطبية.

وأثبت الفحص الطبي، إصابة المستشارة الصحفية لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، وهي أيضا زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأثار خبر إصابة المستشارة كاتي ميلر القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

وكشف ترامب عن إصابة ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

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