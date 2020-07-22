إصابات كورونا.. «185» ألف إصابة جديدة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء تسجيل 185 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، ليتجاوز إجمالي المصابين الـ13.1 مليون شخص.

وسجلت منظمة الصحة 185 ألفا و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4176 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 13 مليونا و150 ألفا و645 حالة، وعدد الوفيات 574 ألفا و464 حالة.

ولا تزال الأمريكتان الشمالية والجنوبية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى 6 ملايين و884 ألفا و151 شخصا، مرتفعا بـ 103 آلاف و723 حالة خلال اليوم الأخير. وارتفع عدد الوفيات هناك بواقع 2244، ليصل إلى 290 ألفا و674 حالة.

وأقر ترامب في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ نهاية أبريل بشأن فيروس كورونا بمدى فداحة جائحة “كوفيد 19” في الولايات المتحدة، محذرا من أن الأزمة “ستسوء حتما قبل أن تتحسن”.

ودعا الرئيس الأميركي “الجميع” إلى وضع كمامات عندما يتعذر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 144 ألف شخص وأصاب أكثر من 4 ملايين آخرين في الولايات المتحدة.