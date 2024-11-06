بالفيديو.. إصابة إسرائيليين في عملية دهس شمال رام الله

أفادت موقع “واينت”، “بإصابة إسرائيليين بجروح جراء عملية دهس عند مدخل مستوطنة “شيلو” شمال رام الله”.

وقال “إنه يشتبه في أن الحادث هو محاولة دهس، أطلقت على إثرها قوات الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطيني الذي حاول تنفيذ العملية”.

وأضاف موقع “واينت” العبري: “إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منفذ عملية الدهس قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي: “وردت بلاغات عن إطلاق نار عند مفترق شيلو، تم تحييد منفذ العملية”.

وبحسب الموقع، “انتشرت القوات الإسرائيلية بشكل مكثف في الموقع، وأفادت نجمة داود الحمراء بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث”.