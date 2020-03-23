إصابة السفير الأمريكي في بوركينا فاسو بفيروس كورونا

فرض حجر صحي على موظفي السفارة الأمريكية [RT]

أكد السفير الأمريكي في بوركينا فاسو، أندرو يونغ، إصابته بفيروس كورونا.

وقال يونغ، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، فرض حجر صحي على موظفي السفارة الأمريكية.

وأوضح السفير الأمريكي بحسب الاناضول، أن الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في بوركينا فاسو إلى 75، والوفيات إلى 5.

يشار إلى بوركينا فاسو كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، معلنة حظر تجول جزئي على أراضيها.

والأحد، أعلن الاتحاد الإفريقي، إصابة 1268، ووفاة 39 شخصا بالفيروس بعموم القارة.

اقترح تصحيحاً