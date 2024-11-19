إصابة العديد من الأطفال.. حادث دهس جديد في الصين

في سياق سلسلة الحوادث التي شهدتها الصين مؤخرا، أصيب العديد من الأطفال بجروح جرّاء حادث دهس وقع عند بوابة مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” فإن الطلاب كانوا يصلون إلى الفصول الدراسية حوالي الساعة الثامنة صباحا في مدرسة يونغان الابتدائية في مدينة تشانغده عندما وقع الحادث”.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، “إن عددا من البالغين أصيبوا أيضا وحددت السيارة بأنها سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة، مبينة أن الأهل وحراس الأمن تمكنوا من السيطرة على السائق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى على الفور، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف”.

هذا “وتعرضت المدارس الصينية لهجمات عديدة من قبل أشخاص مسلحين بالسكاكين أو يستخدمون المركبات كأسلحة، وأدى هجوم طعن في مدرسة مهنية في مدينة ووشي شرقي الصين، السبت، إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين، وجاء ذلك بعد وقت قصير من قيام رجل بدهس بسيارته أشخاصا في منشأة رياضية في مدينة تشوهاي الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين، وفي سبتمبر، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في أحد المتاجر الكبرى في شنغهاي، وأصيب 15 آخرون”.

⚡️Multiple students injured outside primary school in China's Changde



A collision happened in front of Yongan Primary School in Dingcheng District, Changde, Hunan, and many students were injured. Specific casualties are still being determined.#vehiclecollision #Hunan #China pic.twitter.com/hwM8Fcys0r — International Crisis Room 360 (@ICR360) November 19, 2024

"Help! Help!"



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong'an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3 — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) November 19, 2024