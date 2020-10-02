إصابة ترامب بـ«كورونا» تتسبب في انهيار أسعار سوق النفط

تواصل أسعار النفط انخفاضها، اليوم الجمعة، حيث سجلت تراجعا بنحو 5%، وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف اقتصادية بشأن الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.72% إلى 36.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.76% إلى 38.98 دولار للبرميل، وسجلت عقود “برنت” بذلك أدنى مستوى منذ شهر يونيو الماضي، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وقال الرئيس الأمريكي على “تويتر” إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان إلى الحجر الصحي.

وعلق على ذلك محللون قائلين، إن “هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب”، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في السوق، إذ يتأهب المستثمرون لنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.