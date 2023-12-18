إصابة جنود أردنيين وضبط أسلحة ومخدرات في اشتباكات مع مهربين على الحدود السورية

ضبط الجيش الأردني، اليوم الاثنين، أسلحة ومخدرات بعد اشتباكات مع مهربين مسلحين على الحدود مع سوريا في ساعات الفجر الأولى.

ونقلت رويترز عن بيان للجيش قوله “إن المسلحين على صلة بجماعات مسلحة موالية لإيران تسعى لتقويض أمن البلاد”.

و بحسب المصدر فر المتسللون عبر الحدود بعد إصابة عدد من أفراد الجيش وشملت الأسلحة المضبوطة بنادق آلية وصواريخ.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أردنيين قولهم إن الجماعات المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا تتحمل مسؤولية الارتفاع الكبير في معدل تهريب المخدرات والأسلحة.

وبحسب بيان الجيش الاردني “الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود”.

وقال الجيش إنه “يتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وسيقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت”.