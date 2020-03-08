إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس «كورونا»

ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد من 233 إلى 366 حالة. [أ ف ب]

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الأحد، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الجنرال سيلفاتور فارينا، رئيس هيئة الأركان في الجيش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأشار سيريو إلى أنه حضر اجتماعا، الأربعاء الماضي في العاصمة، روما، لرؤساء المناطق بهدف بحث تفشي الفيروس في البلاد حيث كان يشارك رئيس منطقة لاتسيو الذي أعلن لاحقا عن إصابته بكورونا.

وقال رئيس بيدمونت إنه ذهب لإجراء فحوصات احترازيا وأشار إلى أنه تلقى النتائج مساء السبت، لافتا إلى أنه لا يريد أن يخلق حالة من الهلع حول حالته وأكد أن حكومة بلاده جاهزة للتصدي لهذا الحدث الطارئ.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد من 233 إلى 366 حالة

وتم تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا الجديد في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.

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