إصابة رئيس مرور «سوق الجمعة» أثناء تأدية مهامه

تعرض رئيس قسم مرور سوق الجمعة، العميد محمد الباروني، لحادث مروري أثناء تأدية مهامه في ميدان 20 رمضان، حيث اصطدمت به دراجة نارية وهو على الأقدام، مما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تم نقله بسرعة إلى المصحة لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث تم التعامل مع حالته على الفور، وبعد تلقي العلاج المناسب، وغادر العميد الباروني المصحة وهو بصحة جيدة، مما أسعد زملاءه والمواطنين الذين تابعوا الحادث عن كثب.

وتمنت مديرية الأمن في طرابلس للعميد الباروني الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مثمنين دوره الكبير في الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية في المنطقة.