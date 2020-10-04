إصابة «رابع» وزير إسرائيلي بحكومة نتنياهو بفيروس كورونا

وزيرة حماية البيئة الصهيونية، غيلا غملئيل، أصبحت رابع عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غملئيل 46 عاما المنتمية إلى حزب نتنياهو “الليكود”، على حسابها في “تويتر” في ساعة متأخرة من أمس السبت، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية أي مصابة، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل في الشفاء سريعا.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل حالة الإغلاق الشامل المفروضة في الكيان الصهيوني بهدف الحد من انتشار الفيروس التاجي الذي بلغت وتيرت تفشيه داخل البلاد مستوى غير مسبوق في الأسابيع الماضية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

הלילה אובחנתי כחיובית לקורונה. אני חשה בטוב ומקווה להחלים במהירות בעזרת השם. שבוע טוב ורפואה שלמה לכל חולי ישראל. — גילה גמליאל (@GilaGamliel) October 3, 2020