إصابة رجل بانفجار سيارة في «تل أبيب»

أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاماً بجروح طفيفة، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة يُرجح أنها كانت مفخخة في شارع “لاغوارديا” وسط تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصاب تلقى الإسعافات الأولية في مكان الحادث من فرق “نجمة داوود الحمراء”، وكان بكامل وعيه عند تقديم العلاج.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الانفجار “جنائية”، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وتم إغلاق شارع لا غوارديّا بين شارع موشيه دايان وشارع يغال ألون مؤقتاً، مع توجيه السائقين لاستخدام طرق بديلة.

وأشارت القنوات الإسرائيلية إلى أن السبب الدقيق للانفجار لم يتضح بعد، فيما تركز التحقيق على الدافع الجنائي وراء الحادث.