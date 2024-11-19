إصابة رجل شرطة خلال تأمين مباراة المنتخب الوطني مع بنين

أعلنت مديرية أمن طرابلس إصابة أحد عناصرها خلال تأمين مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره البنيني على ملعب طرابلس الدولي أمس الإثنين.

وقالت إن العنصر التابع لقوة المهام الخاصة مصطفى فرج هدية أصيب في عينه خلال أداء مهامه في التأمين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت المديرية إلى أن الأمر استلزم نقله لأحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، دون تفاصيل حول سبب تعرضه لهذه الإصابة.

يشار إلى أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي ما حرم المنتخب من فرصة التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، التي تستضيفها المغرب «كان 2025».



