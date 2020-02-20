إصابة شخص في حادثة طعن بمسجد شمال لندن

أفادت الشرطة البريطانية، باعتقالها رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك شمال العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنه “عُثِر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قِبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، ننتظر آخر مستجدات حالته، قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل”.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن “رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر”.

كما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون في السبعينيات من عمره، هو مؤذن المسجد، وأن عملية الطعن تمت أثناء رفعه للأذان.

BREAKING NEWS – RIGHT WING TERROR ATTACK LONDON



The Muadhin of Regents Park Mosque, London, was stabbed in the neck today by a white male while people were preparing themselves for the Asr prayer.



The Masjid has been locked down, while the terrorist is being held by the police pic.twitter.com/hMjcTIpmzh — Islam21c (@Islam21c) February 20, 2020

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z — DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2020

يُشار إلى أن المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة، أفاد مع بداية عام 2020 بسرعة انتشار الإسلام في إنجلترا، حيث تجاوز عدد المسلمين ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى.

ونشرت صحيفة “ميل أون لاين”، تقريرا لمراسلها للشؤون الاجتماعية ستيف دوغتي، قال فيه إن عدد المسلمين في إنجلترا تجاوز الثلاثة ملايين لأول مرة، بحسب التقديرات الحكومية.

ويبين الإحصاء أن عدد المسلمين تجاوز عدد ثلاثة ملايين نسمة، وأنه ارتفع من نسبة 4.7% من سكان انجلترا عام 2011، إلى 5.6% عام 2016.

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