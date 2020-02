إصابة شخص في حادثة طعن بمسجد شمال لندن

أفادت الشرطة البريطانية، باعتقالها رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك شمال العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنه “عُثِر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قِبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، ننتظر آخر مستجدات حالته، قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل”.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن “رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر”.

كما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون في السبعينيات من عمره، هو مؤذن المسجد، وأن عملية الطعن تمت أثناء رفعه للأذان.

BREAKING NEWS – RIGHT WING TERROR ATTACK LONDON



The Muadhin of Regents Park Mosque, London, was stabbed in the neck today by a white male while people were preparing themselves for the Asr prayer.



The Masjid has been locked down, while the terrorist is being held by the police pic.twitter.com/hMjcTIpmzh