إصابة شخص وأضرار بليغة إثر سقوط قذائف على مستودع طريق المطار بطرابلس

إصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية واشتعال نيران في أسطول شاحنات جراء قصف مستودع شركة البريقة لتسويق النفط جنوب طرابلس تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط سقوط قدائف على مستودع طريق المطار جنوب طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، مساء يوم الخميس 16 يناير2020 مما ادى إلى اشتعال نيران في سبع شاحنات تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط وإصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية بشظايا جراء سقوط القذائف أثناء قيامه بمساعدة رجال الإطفاء على الدخول إلى المستودع. وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: “لقد تعرض المستودع إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس مما هدد سلامة العاملين به، وأدى إلى تعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات وهو أمر غير مقبول بتاتا. ستتابع شركة البريقة إيصال الوقود الضروري إلى المحطات في العاصمة " "تطالب المؤسسة جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بمسئولياتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي لحدوث كوارث انسانية وبيئية.”