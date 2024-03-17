إصابة عسكري سوري بقصف إسرائيلي جنوب سوريا

أصيب عسكري سوري بجروح، جراء قصف إسرائيلي بالصوراريخ استهدف نقاطا عسكرية جنوب سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاّ في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر” حوالي الساعة 42 : 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المصدر إن وسائط الدفاع الجوي “تصدت لصواريخ العدوان” وأسقطت بعضها، مشيراً إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.