إصابة عضو بالكونغرس الأمريكي بكورونا بعد تلقيه اللقاح

أفادت قناة CNN، بأن عضو مجلس النواب الأمريكي ستيفن لينش الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد تطعيمه باللقاح ضد كوفيد-19.

وذكرت القناة، أن لينش اجتاز الاختبار يوم الجمعة، وكانت النتيجة إيجابية. قبل ذلك بوقت قصير، أصيب أحد العاملين معه بالفيروس.

ولم تظهر أعراض مرض كوفيد لدى لينش، لكنه رغم ذلك أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي، والقيام بواجباته عن بُعد.

ونوهت القناة إلى أنه تم تطعيم عضو الكونغرس المذكور بالجرعة الثانية من لقاح شركتي Pfizer و BioNTech، قبل تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير.

وأكدت القناة، أن التطعيم يقي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، ولكن ليس بالضرورة من العدوى نفسها.