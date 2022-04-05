إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالقدس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بمواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، يوم الاثنين، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

وأصيب 5 فلسطينيين، واعتُقِل 8 آخرين، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن شابا أصيب في اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال قرب “باب الساهرة” أحد أبواب البلدة القديمة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن 4 فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة “العيسوية” بالقدس الشرقية.

تغطية صحفية : "استمرار حالة التوتر في محيط باب العامود بالقدس المحتلة" pic.twitter.com/CFp70l0aSf — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 4, 2022

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن شهود عيان قولهم، إن مواجهات اندلعت في البلدة إثر اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

ويقول مواطنون من سكان “العيسوية” إن الشرطة الإسرائيلية تقوم منذ أكثر من عام باقتحامات شبه يومية للبلدة، يتخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع واعتقالات وفرض غرامات مالية.

وفي منطقة باب العامود وسط القدس، قال شهود عيان إن الشرطة اعتدت بالهراوات وإطلاق الغاز وقنابل الصوت على تجمع للشبان بالمنطقة، واعتقلت عددا منهم.

تغطية صحفية : "قوات الاحتلال تحاول إخلاء منطقة باب العامود من الأهالي" pic.twitter.com/HBmDUVbkZQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 4, 2022

تغطية صحفية: " قوات الاحتلال تقمع الشبان وتلاحقهم في محيط باب العامود بالقدس" pic.twitter.com/IEy0SBVRj7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 4, 2022

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن عددا من الشبان رددوا هتافات “تحريضية”، وأطلقوا الألعاب النارية، ورشقوا قواتها بالحجارة في “باب العامود”.

وأضافت أن قواتها اعتقلت 8 فلسطينيين في المنطقة بزعم “القيام بأعمال شعب ومهاجمة” قواتها هناك.

وتشهد المنطقة تواجدا أمنيا إسرائيليا مكثفا، بعد اندلاع مواجهات الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة 19 فلسطينيا واعتقال 10 آخرين.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة باب العامود توترا كبيرا، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية، منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمع الفلسطينيون بشكل مكثف في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحيانا لتفريقهم، الأمر الذي يحدث أجواء توتر في المدينة المقدسة.