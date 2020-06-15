ضربة «قوية في الرأس» تصيّب لاعب ليفربول بارتجاج في المخ

تعرض تايو أويني، لاعب نادي ليفربول، المعار إلى نادي ماينز الألماني، إلى إصابة قوية في الرأس، إصابته بارتجاج في المخ، خلال الهزيمة صفر-1 أمام أوغسبورغ، ونقل إلى المستشفى.

حيث أعلن نادي ماينز الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أن مهاجمه تايو أونيي تعرض لى إصابة قوية في الرأس خرج بسببها من هزيمة فريقه ضد فريق أوغسبورغ.

واصطدم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما المعار من ليفربول، بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي، وغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال ماينز في حسابه على “تويتر”: “مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج. وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي”.

وقد خسر ماينز على أرضه ووسط ميدانه ضد أوغسبورغ 0-1 في ختام لقاءات الأحد من الجولة 31 للدوري الألماني لموسم 2019-2020 ، الذي يحمل لقبه ويتصدره بايرن ميونيخ.

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفا واحدا في 12 مباراة مع ماينز هذا الموسم، مطلقا مع ليفربول، وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينز المركز 15 في الدوري الألماني بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وذلك قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.