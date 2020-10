إصابة كاهن أرثوذكسي جراء تعرضه لإطلاق نار في ليون الفرنسية

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشرطة تتعامل مع “حادث خطير” في مدينة ليون وسط أنباء عن إصابة كاهن بإطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية “حادث خطير”.

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر في الشرطة لعدة وسائل إعلام عن إصابة كاهن أرثوذوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.

وقال مصدر لوكالة “رويترز” إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بينما كان يُغلق الكنيسة وهو يتلقى العلاج في الموقع من إصابات خطيرة تهدد حياته.

ونقلت صحيفة ” بروغريس” البريطانية عن شهود عيان سماعهم دوي أعيرة نارية في الدائرة السابعة بمدينة ليون الفرنسية بالقرب من كنيسة الأرثودكس.

ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة ضربت طوقا أمنيا ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن قامت بإجلاء جريح واحد، وحسب المعلومات الأولية يعمل كاهنا في الكنيسة.

وبحسب قناة “بي.إف.إم الفرنسية”، “تعرض كاهن أرثودكسي بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون إلى إطلاق نار، مما أدى إلى إصابته بجراح خطرة، وقد لاذ المعتدي بالفرار”.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى تجنب منطقة ليون، حيث وقعت حادثة إطلاق النار.

