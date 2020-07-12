إصابة كورونا في لبنان أعلى حصيلة يومية

سجلت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، السبت، 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي.

ونقلت اخبار روسيا اليوم عن الوزارة قالتها: إنها رصدت 67 إصابة محلية جديدة، و19 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يجعل حصيلة الإصابات اليومية المسجلة، الأعلى على الإطلاق في لبنان منذ ظهور العدوى في البلاد.

وقد ارتفع بالتالي العدد التراكمي للإصابات إلى 2168 إصابة، وتم شفاء 1402حتى الآن.

وأوضحت أن 39 حالة إصابة تتلقى العلاج اللازم داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن 7 من هذه الحالات تخضع للعناية المركزة.

وأكدت الوزارة عدم وقوع وفيات خلال الساعات الماضية وبالتالي فإن عدد الوفيات المرتبط بمرض “كوفيد-19″، استقر عند 36 حالة.