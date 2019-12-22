إصابة مكاتب إدارة الصحة والسلامة بمستودع البريقة النفطي بعيارات نارية

تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إصابة مستودع طريق المطار للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع. حيث اُصيب مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة بعيارات نارية صباح يوم السبت 21 ديسمبر 2019 أثناء تواجد بعض الموظفين في المكاتب. إلّا أنّهم وبفضل الله تعالى، قد تمكّنوا من إخلائها دون التعرض لأي إصابات.

وفي الوقت الذي تدين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط هذا العمل المشين بشدة، تطمئن سكان طرابلس أن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات لم تتأثر، وذلك بفضل شجاعة وتفاني العاملين فيها والذين يعرضون أنفسهم للخطر بشكل يومي من أجل خدمة المواطن.

ورغم التحذيرات المتكررة من قبل المؤسسة وشركة البريقة التي جاء آخرها يوم السبت الماضي بعد إصابة خزان الديزل في المستودع من الآثار الكارثية في حال عدم الابتعاد عن المستودعات، استمر القتال في المنطقة دون أي اعتبار للخطر على حياة العاملين في المستودع أو على الأضرار التي تصيب ممتلكات الشعب الليبي.