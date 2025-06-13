إصابة مواطن بحريق في الأصابعة وفرق السلامة تعزز النقاط الميدانية

سجلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة حالة حريق جديدة أسفرت عن إصابة مواطن ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وفي الوقت نفسه، تمكن المواطنون من السيطرة على حرائق بسيطة أخرى دون تدخل فرق الإطفاء.

ويواصل فريق السلامة الوطنية تمركزه في نقطتي مقر القسم بالأصابعة ونقطة جندوبة لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، في إطار جهود المحافظة على الأمن والسلامة العامة.

وتقع بلدية الأصابعة في منطقة استراتيجية وتضم مجتمعاً متنوعاً يواجه تحديات متعلقة بالأمن والسلامة، خاصة خلال فصول الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة مما يزيد من مخاطر الحرائق.

ويعمل قسم السلامة الوطنية في البلدية دد بشكل مستمر على تعزيز جاهزية الطوارئ من خلال تمركز فرق متخصصة في نقاط رئيسية، بهدف الاستجابة السريعة للحوادث المختلفة وحماية الأرواح والممتلكات.