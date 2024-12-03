إصابة نحو 100شخص بأعمال شغب خلال مباراة في ألمانيا

اندلعت أعمال عنف بين المشجعين خلال مباراة لكرة القدم في ألمانيا أدت إلى إصابة 79 شخصًا، مطلع الأسبوع، بحسب ما قالت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن “جماهير فريقي إف سي كارل زييس جينا وبي إس جي كيمي لايبزيغ اشتبكوا بعد مباراة في دوري الدرجة الرابعة، التي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة”.

وقال بيان شرطة تورينجيا، إن “بعض أنصار الفريق الزائر، بي إس جي كيمي لايبزيغ، ألقت ألعاباً نارية على جماهير الفريق المضيف، إف سي كارل زييس جينا، عقب صافرة النهاية، مما دفع مجموعتي المشجعين إلى “فتح بالقوة” بوابتين تفصل بينهما، وأوضحت الشرطة أن ذلك أدى إلى “اشتباك قصير خارج نطاق السيطرة”.

وأضاف البيان: “لم يكن من الممكن إيقاف الوضع إلا من خلال قوات الشرطة، التي تدخلت باستخدام الغازات المهيجة والهراوات”.

ومن بين المصابين الـ79، كان هناك 64 من الجماهير و10 من رجال الشرطة و5 من منظمي المباراة.

وقالت الشرطة إنه “تمّ توجيه 40 تهمة جنائية وجنحة، في حين تمّ الإبلاغ أيضاً عن “أضرار جسيمة في الممتلكات”.

ووصف فريق بي إس جي كيمي لايبزيغ في بيان له تصرفات جماهيره، التي قامت بإلقاء وإطلاق الألعاب النارية على جماهير المنافس، بأنها “حقيرة”، لكنه أضاف أن ذلك كان “سوء سلوك من جانب أقلية”.

وجاء في البيان: “سافر 1200 من مشجعينا لحضور المباراة، ودعموا فريقهم بصوت عالٍ، حتى في مواجهة الهزيمة الثقيلة التي كانت تلوح في الأفق في وقت مبكر”.

وأضاف: “لقد تلاشت هذه الصورة الإيجابية في المدرجات في ضوء سوء سلوك الأقلية، لذلك، لن نتذكر هذا اليوم بشكل سيء فقط بسبب الأداء الذي قدمناه على أرض الملعب، بل تعرضنا لأضرار كبيرة أمس”.

وتابع البيان: “نحن ندين العنف الذي يتخذ شكل مواجهات جسدية، وخاصة استخدام الألعاب النارية ضدّ الناس، هذا لا مكان له في مبارياتنا الكروية ولن نتسامح معه”.

من جانبه، قال فريق إف سي كارل زييس جينا إنه يتمنى للمتضررين “الشفاء العاجل”.