إصابة نحو 16 ألف شخص في تركيا.. فما السبب؟

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، “تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى”.

وقال الوزير: “حضر نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي”.

وأضاف: “هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين”، داعيا من “لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر”.

ولفت قوجة إلى “أن 1274 شخصا أصيبوا في العاصمة أنقرة، و840 في إسطنبول، و416 في إزمير على ساحل بحر إيجه”.

وشدد على أن “حوالى 16 ألف شخص لن يتمكنوا من الاستمتاع بعطلة العيد بالمقدار الذي يرغبون فيه”.

هذا وفي عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا.