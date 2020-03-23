إصابة واينستين بفيروس كورونا في السجن

نتيجة فحوصات المنتج هارفي واينستين إيجابية للإصابة ب فيروس كورونا [مجلة سيدتي]

أصدرت تقارير إعلامية أمريكية مساء الأحد بأن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المنتج هارفي واينستين والمدان بالاغتصاب كانت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تم نشرها في صحيفة “نياجارا جازيت” وموقع “ديدلاين”، على الرغم من أن وسائل اعلام نقلت عن مايكل باورز، رئيس ضباط الإصلاحيات في ولاية نيويورك وجمعية الشرطة الخيرية، تأكيده أن اختبار واينستين كان ايجابيا للمرض الناجم عن الفيروس.

وتم نقل واينستين الأسبوع الماضي إلى سجن ويندي الإصلاحي، وهو سجن مشدد الحراسة في شمال نيويورك، والذي يضم أكثر من 950 سجينًا.

وكان قد حكم على واينستين الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 23 عاما من قبل أحد قضاة مانهاتن بعد أن إدانته هيئة محلفين بارتكاب فعل جنسي إجرامي واغتصاب من الدرجة الثالثة.

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